13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere'den yeni araştırma

Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere'den yeni araştırma

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyanıtının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. İstanbul'da bir İzmir de ise 5 vakanın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar da 'Omicron'a karşı en etkili aşı' araştırmalarına başladı. Konuyla ilgili yeni araştırma İngiltere'den geldi. İşte Omicron belirtileri, en çok etkilenen yaş grubu ve daha fazlası...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili İngiltere'den flaş açıklamalar geldi.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan araştırma 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi. UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

OMICRON'DA BU SEMPTOMA DİKKAT
Öte yandan ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı. 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı CDC raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi. Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

Omicron’a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere’den yeni araştırma

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA