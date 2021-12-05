Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü ortaya çıktı! Sayıştay İBB'nin kaynak sularını bedelsiz olarak tahsis ettiğini raporladı
Görevde olduğu süre boyunca İstanbul'da türlü skandallara imza atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi bir skandala daha imza attı. Sayıştay, İBB iştiraki İSKİ'deki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Kaynak sularının bedelsiz bir biçimde Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği belirtildi.
Sayıştay'ın tespit ettiği bulguda, 2019'da CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun işlettiği bölgeler dikkat çekti.
Sayıştay şu bulgulara yer verdi:
"İstanbul İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı Kanun'da İl Özel idareleri için tanınan kaynak sularının işletilmesi hakkı İSKİ tarafından kullanılmaktadır.
İSKİ Genel Müdürlüğü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle kiraya verileceği düzenlenmiştir.
Yönetmeliğe göre, İstanbul Büyükşehir Belediye il sınırları içindeki kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır.
Diğer taraftan, su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, İSKİ'nin mülkiyetinde bulunan bu kapsamdaki suların tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınması gerekmektedir."
Sabah'ta yer alan habere göre, Sayıştay ayrıca yapılan incelemelerde tespit edilen noktaları ise şu şekilde açıkladı:
"Yapılan incelemelerde, İstanbul Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Mevkii, 3012 sayılı parselde bulunan 11 numaralı, 2653, 2748, 2749, 2750, 960 sayılı parsellerde bulunan 12-13 numaralı, 2677, 2668, 2669, 3014sayılı parsellerde bulunan 14-15 numaralı, 2648 sayılı parsellerde bulunan 16 numaralı, 3016 sayılı parsellerde bulunan 19 numaralı Vakıf Hamidiye Memba alanları ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci Alacahamam, Paşa Çeşmesi ve Katması Hamidiye maslaklarına ait tüm kaynak sularının kullanım hakkının, İSKİ tarafından ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği, ayrıca bu işlemler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün de alınmadığı görülmüştür"
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