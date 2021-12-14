Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı!

"SANCAĞIMIZI KORUMAK VE YÜCELTMEK BİRİNCİ VAZİFEMİZDİR"

Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" diye konuştu.

Hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik, risk, tehdit ve uluslararası istikrarsızlığın her geçen gün arttığını belirten Akar, "Ülkemiz ve bölgemiz stratejik konumu nedeniyle gelişmelerden yakından etkilenmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye, gereken her türlü tedbiri almaktadır" ifadesini kullandı.

Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde, karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor" dedi.