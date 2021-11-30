Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini tek tek askıya alıyor! İhaleler gizli yapılarak yandaşlar fonlandı

İHANETİN BÖYLESİ: 11 BİN 415 İHALE'NİN SADECE...

İBB Meclis Toplantısı'nda konuşan Göksu, "İBB Başkanın bir konuda daha yalan söylediğini belirledik" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Sayın başkan ne demişti? Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım." hatırlatması ile başlayan Göksu, "Tarihi belgeyi açıklıyorum. 1 Temmuz 2019 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İBB tarafından 11 bin 415 ihale yapılmış. Bin 624'ü açık ihale, o da 500 küsur tanesi büyükşehirin, önce şirketlere verilmiş açık ihale olarak, şirketlerde de kapalıya çevrilmiş." dedi ve İmamoğlu'na şunu sordu: