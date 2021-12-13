Son dakika: DEVA Partisi'nde bir istifa kararı daha
Demokrasi ve Atılım Partisi'nde Metin Gürcan'ın casusluk nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın yaşananlara sessiz kalmasına tabandan büyük tepki geldi. DEVA Partisi Aydın’da istifalar peş peşe geliyor. İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker’in ardından Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca da görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.
Demokrasi ve Atılım Partisi'nde Metin Gürcan'ın casusluk nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın olanlara sessiz kalması sonrası kaos rüzgarları esiyor.
Aydın'da görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker'in ardından partiden kopmalar devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde kongreye hazırlanan Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca da istifa etti.
"SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELER..."
Alev Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı parti ile düşünce ve tutum ayrışmasından dolayı gerek gördüğüm üzere Deva Partisi üyeliğim ve Efeler İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yanımda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.
BABACAN'IN SESSİZLİĞİ RAHATSIZ ETTİ
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanması tartışmaları da beraberinde getirmişti.
Partiye yakın siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Ali Babacan'ın, Gürcan'ın tutuklanmasına sessiz kalması, Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker'in istifasına neden olmuştu.
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