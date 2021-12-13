Son dakika: DEVA Partisi’nde bir istifa kararı daha

"SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELER..."

Alev Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı parti ile düşünce ve tutum ayrışmasından dolayı gerek gördüğüm üzere Deva Partisi üyeliğim ve Efeler İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yanımda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.