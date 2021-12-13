13 Aralık 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 13 Aralık Pazartesi koronavirüs tablosu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 13 Aralık Pazartesi koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

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GÜNLÜK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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