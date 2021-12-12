Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu açıklaması! İstanbul hafta boyunca sağanak altında kalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.