Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu açıklaması! İstanbul hafta boyunca sağanak altında kalacak
Havaların soğumasının ardından merakla beklenen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmini açıklandı. "İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusu da yapılan açıklama ile cevap buldu. Yurdun iç, kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağmurlar bekleniyor. Meteoroloji İstanbul'a hafta boyunca yağmur yağacağını işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.
MARMARA VE BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor. Çarşamba günü Kuzey Batı (Marmara) soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar bugüne göre 10 C düşecek. Marmara'nın yükseklerine Uludağ, Kartepe kar yağar. Şehir merkezine kar yağmaz. Trakya, İç Ege Batı Karadeniz içi ve iç Anadolu'da kar yapar" şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan Ankara'da Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Ayın 20'sinden sonra ise Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Çanakkale gibi şehir merkezlerinde de kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN SIFIRIN ALTINDA EKSİ 20.4 DERECEYİ GÖRDÜ
Ardahan Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşıyor. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin da büyük kısmı yeniden buzla kaplandı.
Şenol Kirman adlı vatandaş, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek, "Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var. Araçlar buzla kaplanmış, takviyeyle çalıştırıyoruz. Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz'' dedi.
2 BİN 250 RAKIMDAKİ NEMRUT KALDERASINDA GÖRSEL ŞÖLEN
Bitlis Tatvan'da önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Bugün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu. Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken, yüksek kesimler ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu.
Etkili olan sis bulutu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Nemrut Kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken, Van Gölü üzerine çöken bulutlar ve Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu.
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