10 Aralık 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı." denildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban, “Sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. 4 kişi kaldıkları evde yakalandılar. Sorguda şüphelilerden 3 kişi bomba koyduklarını itiraf ettiler. İfadeler resmi olarak kayda geçti.” dedi.