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Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 15:19
Güncelleme:10.12.2021 15:21
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A.  isimli 4 şahıs gözaltına alındı." denildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban, “Sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. 4 kişi kaldıkları evde yakalandılar. Sorguda şüphelilerden 3 kişi bomba koyduklarını itiraf ettiler. İfadeler resmi olarak kayda geçti.” dedi.
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