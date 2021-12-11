Son dakika: CHP'li İBB'de skandal! İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'nin firarda
Son dakika haberine göre: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci iki gün önce apar topar görevinden ayrılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun A takımından olan Değirmenci’nin sahte fatura düzenlemekten 3 yıl 1.5 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürlüğü'nden 9 Aralık'ta ayrılan Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı.
2016'da genel müdürü olduğu petrol şirketinde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Değirmenci, İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusu reddedilince sırra kadem bastı. 5 Aralık'tan beri cep telefonuna ulaşılamayan ve hakkında arama kararı bulunan Değirmenci, yakalanması durumunda demir parmaklıklar ardına konulacak.
Değirmenci'nin hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti:
Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı; Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Değirmenci ve Kamil Sipahi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Değirmenci ve Sipahi hakkında dava açtı. Değirmenci, savunmasında "Şirketin (Pasifik Petrol) daha önceki genel müdürüydüm. 31 Aralık 2015'te bütün görevlerimden ayrıldım. 2016'da yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk ve yetkim yoktur" iddiasında bulundu.
Mahkemenin kararında ise "Sanıkların kullandıkları faturaların sahte oldukları bilirkişi raporu ile sabit olduğundan, 2016'da sahte fatura kullanmak suretiyle Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi. Değirmenci ve Sipahi, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bunun üzerine Değirmenci ve Sipahi istinafa başvurdu. Ancak İstanbul Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıkların başvurusunu reddetti.
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