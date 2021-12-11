Son dakika: CHP’li İBB’de skandal! İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci’nin firarda

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Değirmenci ve Sipahi hakkında dava açtı. Değirmenci, savunmasında "Şirketin (Pasifik Petrol) daha önceki genel müdürüydüm. 31 Aralık 2015'te bütün görevlerimden ayrıldım. 2016'da yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk ve yetkim yoktur" iddiasında bulundu.