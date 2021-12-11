Son dakika: İstanbul’daki Interpol Genel Kurul’un perde arkası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nun perde arkasında yaşanan diploması trafiğine SABAH ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" şeklinde Interpol'e çağrıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın ise, Interpol'e üye ülke bakan ve temsilcilerine verilmek üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğuna, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü gibi faaliyette bulunduğuna dair dosya hazırladığı öğrenildi.