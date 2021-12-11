Son dakika: İstanbul'daki Interpol Genel Kurul'un perde arkası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı
Son dakika haberine göre: Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu’nun perde arkasında yaşanan diplomasi trafiği ortaya çıktı. FETÖ’nün Afrika yapılanmasındaki isimler bildirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nun perde arkasında yaşanan diploması trafiğine SABAH ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" şeklinde Interpol'e çağrıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın ise, Interpol'e üye ülke bakan ve temsilcilerine verilmek üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğuna, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü gibi faaliyette bulunduğuna dair dosya hazırladığı öğrenildi.
FETÖ'nün Afrika yapılanmasına darbe indirilebilmesi için özellikle Afrika ülkeleri bakan ve temsilcileri ile görüşmeler yapan Türk heyeti, Afrika ülkelerinde faaliyette bulunan FETÖ mensuplarının isimleri ve kuruluşlarının yer aldığı dosyaları bildirip, FETÖ okullarının da Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi talebinde bulundu.
Başkan Erdoğan, "FETÖ'cü firarilerin iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" şeklinde Interpol'e çağrıda bulunmuştu.
ARTIK SÖZ SAHİBİYİZ
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nda ilk turda 151 üye ülkeden 55'inin oyunu alarak İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine, 2 ay gibi kısa sürede başarılı bir kampanya çalışması yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in seçilmesi ile birlikte Türkiye ile Interpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açıldı.
Genel kurulda; 169 ülkeden 16'sı bakan olmak üzere 685 katılımcı yer aldı. Interpol- Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in üyeliğe seçilmesi ile birlikte ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kararlara imza atılmasının yanında haklılığımız ve duruşumuz da en iyi şekilde gösterilmiş olacak.
123 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 839 FETÖ mensubuna yönelik kırmızı bülten çıkarılması talebine Interpol, FETÖ'nün AB ve BM tarafından tanınan bir terör örgütü olmamasını gerekçe göstererek reddetti.
Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı tek isim darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe oldu. Interpol, FETÖ mensuplarına yönelik kırmızı bülten çıkarmamasına rağmen şimdiye kadar dünya genelinde 123 FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi.
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