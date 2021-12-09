İşte Ekrem İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman kadrosu! AK Parti’den İBB’ye soru! “Bu danışmalara ne danışılıyor?

Fahri Şahin, "Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?" diye sordu.



Şahin, "İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu hak etmiyor!" ifadelerini kullandı.