İşte Ekrem İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman kadrosu! AK Parti'den İBB'ye soru! “Bu danışmalara ne danışılıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketlerin danışmanlarının söz konusu listede yer almadığı öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; Twitter’daki resmi hesabından İmamoğlu’nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, “Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?” diye sordu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının yüksek oranda danışmanlık ücreti aldığı ifade edildi.
Danışmanlara Passat marka makam aracı, makam şoförü ve asistan tahsis edildiği öğrenildi.
Danışmanların çaycılarının da olduğu bildirildi.
ŞAHİN: BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR? SİYASİ KARİYER PLANI MI?
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı.
Fahri Şahin, "Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?" diye sordu.
Şahin, "İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu hak etmiyor!" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu şöyle:
Ertan Yıldız
Yiğit Oğuz Duman
Tonguç Çoban
Baki Aydöner
Gökhan Günaydın
Filiz Doğan
Yakup Öner
Ergün Şahin
Melih Geçek
Cengiz Özkarabekir
İrfan Baran
İbrahim Bülbüllü
Hakkı Sağlam
İbrahim Kalpaklıkaya
Resul Emrah Şahan
Bülent Akköse
Hakan Akkuş
Fatih Oğuz
Ceren Akdağ
Mehmet Çakılcıoğlu
Murat Ongun
Murat Kantekin
Cemalettin Özdemir
Zeynep Neyza Akçabay
Hasan Uzunyayla
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