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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale ve Muğla'da operasyon düzenleyen ekipler S.İ, A.Ç, C.U, E.V, A.S, O.A, E.T, E.Ç. M.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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