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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6'sı FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6’sı FETÖ’cü 9 kişi yakalandı

Son dakika haberi... MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 6'sı FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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