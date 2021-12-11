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İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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İstanbul Boğazı’nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümen arızası yaşayan UNI TRADER isimli gemi,İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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