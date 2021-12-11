Yeni askeri teknoloji METİ envantere geldi!

Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

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