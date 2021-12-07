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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi mahrem imam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince devam ediliyor.

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