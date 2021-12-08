Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklamaları! Asgari ücret ne kadar olacak? Gıda fiyatlarına müdahale edilecek mi?

KILIÇDAROĞLU'NA O SÖZLERLE YANIT VERDİ

Millete söyleyecek sözü, ortaya koyacak programı vizyonu olmayanların içlerindeki kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttıkları görülüyor. Hiç kimsenin partisinde, dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız. Ama buradan TBMM'nin nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.

Meclis Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinin bir an önce hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati Bey'e bir kez daha başarılar diliyorum. Kendisinin üstlendiği görevi maliye politikalarımızı, yeni ekonomi programı doğrultusunda güçlü bir şekilde yöneteceğine inanıyorum.