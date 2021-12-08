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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu (8 Kasım 2021)

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu 8 Kasım 2021

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

8 ARALIK 2021 KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: AŞIDAN KORKUTMAYA ÇALIŞANLAR NE KAZANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid- 19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin" dedi.

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

3 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

2 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

1 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

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