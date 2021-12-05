İstanbul’daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası’ndaki kokunun sebebi ne? Maltepe, Kartal...

İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne?

İstanbul'un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.