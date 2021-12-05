İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Maltepe, Kartal...
İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını belirtirken, çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. İşte, İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne?
İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne?
İstanbul'un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.
İGDAŞ: KOKU DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL
Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.
Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, "Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğal gaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
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