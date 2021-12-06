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Van'da terör operasyonu! 4'ü PKK'lı 9'u FETÖ şüphelisi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Van’da terör operasyonu! 4’ü PKK’lı 9’u FETÖ şüphelisi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Van'da harekete geçen polis 4'ü PKK'lı 9'ü FETÖ şüphelisi 13 kişiyi yakaladı.

Van'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü PKK propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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