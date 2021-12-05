CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "milletin sesi" demişti! Biri FETÖ şüphelisi diğeri suç makinesi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin'de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak!" iddiasında bulundu.