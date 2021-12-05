CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "milletin sesi" demişti! Biri FETÖ şüphelisi diğeri suç makinesi çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan C.Y.'nin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın şüphelisi olduğu, aynı mitingde konuşma yapan M.T.'nin ise "kasten yaralama, tehdit ve evden hırsızlık" suçunu işlediği ve babası S.T.'nin de PKK/KCK mahalli komitesinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı öğrenildi.
"Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve esnaf olarak sunulan M.T.'nin, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi. M.T.'nin babası S.T.'nin terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı tespit edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin'de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak!" iddiasında bulundu.
"İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İŞSİZ" OLARAK SUNULAN KİŞİ FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ"
"Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve "İki üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim edilen C.Y.'nin, FETÖ/PDY yönelik soruşmasının şüphelisi olduğu bildirildi. C.Y.'nin, "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye" suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli A.D isimli şahsın ifadesinde; "C.Y.'yi FETÖ/PDY'ye ait olan evde kalan kişi olarak bilirim. FETÖ/PDY'ye ait olan evde yapılan sohbet toplantısına katılan kişidir" dediği öğrenildi.
"ESNAF OLARAK SUNULAN M.T.'NİN ADLİ SİCİL KAYDI KABARIK"
"Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve ensaf olarak sunulan M.T.'nin, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.
M.T.'nin babası S.T.'nin terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı öğrenildi. M.T.'nin babası S.T.'nin 18 Mart 1993 tarihinde Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada örgütün mahalli komitesinde faaliyet göstermek suçundan dolayı firari sanık olarak aranmakta iken yakalandığı bildirildi.
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