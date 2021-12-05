Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TBB Başkan Adayı Erinç Sağkan kim?
Erinç Sağkan kimdir? Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda başkan belli oluyor. Genel Kurulun ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirleniyor. Adaylardan birisi olan Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan hakkında merak edilen bilgiler!
Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TBB Başkan Adayı Erinç Sağkan kim? Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nde başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. 348 delegenin oy kullanacağı genel kurulda en fazla oy alan aday başkan seçilecek. Seçimlerde mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan adaylıklarını açıklamıştı. Peki; Erinç Sağkan kimdir?
ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?
Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.
Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.
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- Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TBB Başkan Adayı Erinç Sağkan kim?
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