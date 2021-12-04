Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ya tek söz etmeden şehit ailesine başsağlığı mesajı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantası HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi kabul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük skandal. PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Celil Mutlu için başsağlığı mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine terör örgütünün adını anmadı. CHP lideri, daha önce yaptığı bir açıklamada terör örgütünün reklamını yapmamak için 'PKK' demediğini söylemişti.
OPERASYONDA ŞEHİT OLDU
Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi, biri ise teslim oldu. Çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, kurtarılamayarak şehit oldu.
PKK'NIN ADINI ANMADI
Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tunceli Ovacık'ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.
"REKLAMINI YAPMAK İSTEMİYORUZ"
CHP lideri, daha önce olduğu gibi başsağlığı mesajında yine teröristlerin adını anan bir ifade kullanmadı. Bu tutumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" cevabını vermişti.
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