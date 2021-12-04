Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PKK’ya tek söz etmeden şehit ailesine başsağlığı mesajı

"REKLAMINI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

CHP lideri, daha önce olduğu gibi başsağlığı mesajında yine teröristlerin adını anan bir ifade kullanmadı. Bu tutumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" cevabını vermişti.

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