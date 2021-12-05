Başkan Erdoğan’dan Katar’a kritik ziyaret! Tarih açıklandı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile El Sani'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.