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Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Tarih açıklandı

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan Katar’a kritik ziyaret! Tarih açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile El Sani'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alacak.

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