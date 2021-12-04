Mersin'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Demirtaş'ın talimatıyla başlatılan miting hayal kırıklığından öteye gidemedi
İttifak ortağı HDP'nin tutuklu ismi Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla mitinglere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş. CHP, bugün 'Milletin Sesi' sloganıyla ilk mitingini izin verilen bölgede gerçekleştirdi. HDP, İP, TİP ve tüm bileşenlerin destek verdiği, 29 ilden otobüs kaldırılan mitinge toplamda 21 bin 500 kişi katıldı. Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan'ı binlerce kişilik insan grubu karşıladı. Meydanın hınca hınç dolduğu alanda Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri dikkat çekti. Başkan Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığından öteye gidemeyen Mersin mitingi için "Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde." dedi.
Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting alanında beklediğini bulamadı.
TÜM BİLEŞENLER TOPLANDI ALAN YİNE BOŞ
Mersin'deki mitinge CHP'nin ortakları olan HDP, İP, TİP ve gibi tüm bileşenler destek verdi, miting alanını kalabalık tutmak için tam 29 ilden otobüs kaldırıldı, il teşkilatları Mersin'e figüran CHP'li takviyesi yaptı.
TOPLAM KATILIM 21 BİN 500
Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ TOPLAYACAĞINI İDDİA EDİYORDU
CHP, mitinge yüz binlerce kişi geleceği beklentisiyle mitinge kapalı olduğu bilinen Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Valiliğe başvurmuştu.
Bile bile mitinge kapalı alanda miting yapmak için başvuru yapan, başvurusu reddedilince de yüz binlerce kişiyle meydanlara akın edeceğini iddia eden CHP ve Kılıçdaroğlu'nda, düşük katılım sonrası hayal kırıklığı hakim.
HAYAL KIRIKLIĞINDAN ÖTEYE GİDEMEYEN MERSİN MİTİNGİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT GÖNDERME
Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan'ı binlerce kişilik insan grunu karşıladı. Meydanın hınca hınç dolduğu alanda Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri dikkat çekti.
Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de, siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
- 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?
- Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
- Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte hesaplama yöntemi...
- Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum