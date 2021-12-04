04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Demirtaş'ın talimatıyla başlatılan miting hayal kırıklığından öteye gidemedi

Mersin'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Demirtaş'ın talimatıyla başlatılan miting hayal kırıklığından öteye gidemedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
ABONE OL
Mersin’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş! Demirtaş’ın talimatıyla başlatılan miting hayal kırıklığından öteye gidemedi

İttifak ortağı HDP'nin tutuklu ismi Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla mitinglere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş. CHP, bugün 'Milletin Sesi' sloganıyla ilk mitingini izin verilen bölgede gerçekleştirdi. HDP, İP, TİP ve tüm bileşenlerin destek verdiği, 29 ilden otobüs kaldırılan mitinge toplamda 21 bin 500 kişi katıldı. Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan'ı binlerce kişilik insan grubu karşıladı. Meydanın hınca hınç dolduğu alanda Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri dikkat çekti. Başkan Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığından öteye gidemeyen Mersin mitingi için "Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde." dedi.

CHP, HDP'nin tutuklu PKK sempatizanı Selahattin Demirtaş'tan aldığı talimatla bugün ilk mitingini gerçekleştirdi.

Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting alanında beklediğini bulamadı.

TÜM BİLEŞENLER TOPLANDI ALAN YİNE BOŞ
Mersin'deki mitinge CHP'nin ortakları olan HDP, İP, TİP ve gibi tüm bileşenler destek verdi, miting alanını kalabalık tutmak için tam 29 ilden otobüs kaldırıldı, il teşkilatları Mersin'e figüran CHP'li takviyesi yaptı.

TOPLAM KATILIM 21 BİN 500
Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ TOPLAYACAĞINI İDDİA EDİYORDU
CHP, mitinge yüz binlerce kişi geleceği beklentisiyle mitinge kapalı olduğu bilinen Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Valiliğe başvurmuştu.

Bile bile mitinge kapalı alanda miting yapmak için başvuru yapan, başvurusu reddedilince de yüz binlerce kişiyle meydanlara akın edeceğini iddia eden CHP ve Kılıçdaroğlu'nda, düşük katılım sonrası hayal kırıklığı hakim.

HAYAL KIRIKLIĞINDAN ÖTEYE GİDEMEYEN MERSİN MİTİNGİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT GÖNDERME
Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan'ı binlerce kişilik insan grunu karşıladı. Meydanın hınca hınç dolduğu alanda Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri dikkat çekti.

Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de, siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA