Mersin’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş! Demirtaş’ın talimatıyla başlatılan miting hayal kırıklığından öteye gidemedi

TÜM BİLEŞENLER TOPLANDI ALAN YİNE BOŞ

Mersin'deki mitinge CHP'nin ortakları olan HDP, İP, TİP ve gibi tüm bileşenler destek verdi, miting alanını kalabalık tutmak için tam 29 ilden otobüs kaldırıldı, il teşkilatları Mersin'e figüran CHP'li takviyesi yaptı.

TOPLAM KATILIM 21 BİN 500

Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı.