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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! "Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür"

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de bir miting yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine gerçekleştirilecek miting için valilikten izin talep edildi ve valilik tarafından miting alanı olarak belirlenen Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting alanına izin verildi. Bunun üzerine CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Cumhuriyet Meydanında yapılmak istenen mitingden birilerinin korktuğunu ve bu yüzden izin verilmediğini belirterek, meydanın Kılıçdaroğlu'na kapatıldığını dile getirdi.

Aktay, miting için valilikten uzun süre dönüş olmadığını ve ikinci kez mitin için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öne sürdü.

VALİLİK CHP'Yİ YALANLADI

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Başkanlığı tarafından 04 Aralık 2021 Cumartesi günü ilimizde düzenlenmek istenen mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamalar ve haberler tamamen asılsızdır.

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 6. Maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda ilimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları Mersin CHP İl Başkanlığı'nın da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle "Kent Merkezi Akdeniz İlçesi Cumhuriyet Meydanı" miting alanı olarak belirlenmediğinden, bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir.

CHP İl Başkanlığınca Valiliğimize verilen 25.11.2021 tarihli dilekçe ile "Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting Alanı"nda yapılmak istenilen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."

BAKAN SOYLU: "SİYASET KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

Bakan Soylu, Twitter'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür." ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu belirtti.

2014'ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir: 9 Mart 2014 CHP, 13 Mart 2014 AK Parti, 29 Mart 2014 CHP, 31 Temmuz 2014 HDP, 9 Mayıs 2015 AK Parti, 17 Mayıs 2015 MHP, 18 Mayıs 2015 HDP, 2 Haziran 2015 CHP, 5 Mayıs 2015 AK Parti, 6 Mayıs 2015 MHP, 12 Mayıs 2015 HDP, 3 Ekim 2015 CHP, 30 Eylül 2017 HDP, 6 Mayıs 2018 İYİ Parti, 14 Mayıs 2018 CHP, 7 Haziran 2018 AK Parti, 18 Haziran 2018 HDP, 20 Haziran 2018 CHP, 2 Şubat 2019 MHP, 9 Şubat 2019 HDP, 10 Mart 2019 AK Parti, 24 Mart 2019 İYİ Parti, 28 Mart 2019 MHP."

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar bilinmesine rağmen önce mitinge 'izin verilmedi', sonra 'Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi.' gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz."



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