Son dakika | PKK'ya Eren Kış-11 Şenyayla operasyonu! Çok sayıda personel katılıyor
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, *Muş ve Diyarbakır* İllerinde "EREN KIŞ-11 (ŞENYAYLA) ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN İSMAİL MORAY" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1300 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.
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