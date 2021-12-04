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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2021
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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