AK Partili Mehmet Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye özel soru! 72,5 milyon TL nerede?

"72,5 MİLYON TL NEREDE?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya değinerek, "CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?" diye sordu.