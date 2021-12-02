02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB'ye özel soru! 72,5 milyon TL nerede?

AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB'ye özel soru! 72,5 milyon TL nerede?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
ABONE OL
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye özel soru! 72,5 milyon TL nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li belediyenin günlük 72,5 milyon TL harcamasına tepki gösterdi. 2021'deki 40 projenin 2022'ye kaydırıldığını belirten Göksu, "Bu 40 projenin parası nerede?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığı, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de 2022 Yatırım Programı'na kaydırdığı ortaya çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya değinerek, "O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?" diye sordu.

"72,5 MİLYON TL NEREDE?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya değinerek, "CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?" diye sordu.

"BU 40 TANE PROJENİN PARASI NEREDE?"

Göksu paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

"2021 yılının yatırım programındaki 40 kalem, hiç dokunulmadan 2022'ye aktarılmış, fiyatı yükseltilerek. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında günde 72, 5 trilyon para harcamış. Bu 40 tane projenin parası nerede? Çıkın bunların hesabını verin. Her gün 72,5 trilyon para harcamışsınız, 40 tane proje. Abdurrahman Başkanım soruyorum sana, Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki kat otopark, belediye hizmeti tesisleri inşaatı bitti mi? Başlamadı ki bile! (...) Her gün 72,5 trilyon para harcamış, Allah aşkına bu 72,5 trilyonu nereye harcadınız?"

İBB “RET” oyu verdiği tesisin açılışını yaptı İBB "RET" OYU VERDİĞİ TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI
AK Partili Göksu: İBB’de 16 milyar TL’den fazla... AK PARTİLİ GÖKSU: İBB'DE 16 MİLYAR TL'DEN FAZLA...
Özlü’den ’normale dönme’ mesajı ÖZLÜ'DEN 'NORMALE DÖNME' MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA