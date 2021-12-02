Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın’da 69 günde tamamlanan köprünün açılışını yaptı





'SALT İDEOLOJİ SİYASETİ YAPANLAR BU ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLEDİ'



Hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"'Neyi doğru yaptık, onlar neyi yanlış yaptı?' diye sorguladığımızda ise şunu gördük; afet sonrası her türlü süreç yönetiminde sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonellik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma konusunda getirdiği hız. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörümüzle sivil örgütlerimizle tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Bir de 17 Ağustos'u, Düzce depremini hatırlayın. Bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar, ödenen bedeller çok daha büyük olmuştu. Peki, o günler ile bugünler arasında ne fark var? Tabi ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Salt ideoloji siyaseti yapanlar, bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler. Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Vatandaşımız afet sonrasında devletini hep yanında ve yakınında hissetti."