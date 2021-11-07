Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den ’normale dönme’ mesajı

Artık virüs her yerde var dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda bunu durduracak bu pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum. Aşılanmalar çok yarar sağladı şu açıdan, ağır vakalar azaldı. Dünyada ölümler henüz daha istenilen düzeyde önlenebilmiş değil.