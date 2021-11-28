İBB “RET” oyu verdiği tesisin açılışını yaptı | Tevfik Göksu: Ekrem İmamoğlu özür dilesin!
Son dakika...İBB'nin yeni yönetimi tarafından tamamlanarak açılan Türkiye'nin ilk Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacına 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu CHP grubunun muhalefet ederek mecliste ret verdiği ortaya çıktı. Bu durum sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepki gösterdi ve "Ekrem İmamoğlu özür dilesin" dedi.
İBB'nin yeni yönetimi tarafından tamamlanarak açılan Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacına 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu CHP grubunun muhalefet ederek mecliste ret verdiği ortaya çıktı.
İBB Meclisine getirilen borçlanma dosyasında görüş bildiren Plan ve Bütçe ile Çevre ve Enerji komisyonları, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finanman Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Yatrım Programında yer alan İBB Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi işinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırmlarından olduğu değerlendirilmiş olup tesisin yapılmasını teminen 340 milyon Euro borçlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.
Mecliste yapılan oylamada ise CHP grubu tesisin yapılması için gerekeni olan finansman desteğine ret kararı verdi.
Meclis dosyasında ise bu durum, "Plan ve Bütçe- Çevre ve Enerji Komisyonları müşterek raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7 Seçim Dönemi 6'nci Toplantı Yılı Kasım Ayı Toplantılarının 21 Kasım 2018 tarihli 8'inci birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denilerek işlendiği görüldü.
AK PARTİLİ TEVFİK GÖKSU: ÖNCE ÖZÜR DİLESİN
Bu durum sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepki gösterdi.
Göksu yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB Başkanı, dün gururla açtığını söylediği ve temeli 2017'de atılan İBB Katı Atık Yakma Tesisi'nin 2018'teki borçlanma teklifine CHP'li meclis üyeleriyle birlikte "RET" vermişti. Sayın Başkan gururlanmadan önce özür dilesin, "mahcubum" desin" açıklamasını yaptı.
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