AK Partili Tevfik Göksu: İBB’de 2022 yılında 16 milyar TL’den fazla borçlanma yapılacak

"İSTANBUL'A 93 MİLYAR TL BORÇ BIRAKIP GİDECEK"

İBB'nin borcunun artmaya devam ettiğini ifade eden Göksu, "İBB'nin 2019 yılındaki borcu 28 milyar 525 milyon TL. Ekim sonu itibariyle 41 milyar 664 milyon TL bu resmi borç stoğu. Geçtiğimiz ay mecliste verdiğimiz 11 milyar TL borçlanma yetkisi var. Bu haliyle İBB'nin borcu 52 milyar 664 milyon TL. mecliste şu anda bekleyen borç stoğu ise 10 milyar TL. 62 milyar TL borç stoğu olacak. 2022 yılındaki net borç finansmanı ise net 8 milyar TL. Gelir-gider arasındaki fark ise 2.4 milyar TL. 2022 yılı olduğunda Büyükşehir Belediyesinin borç riski 73 milyar 120 milyon TL oluyor. Bu ihaneti kim yapıyor İstanbul'a? Aynı bütçe kitapçığında 2023 ve 2024 projeksiyonu tutulmuş. Bu projeksiyona göre yeni ilaveler gelmese dahi 10 milyar TL 2023'de ilave borçlanma görülmüş. 10.5 milyar TL'de 2024'te yani İBB Başkanı İstanbul'dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 93 milyar TL'lik borç bırakıp gidecek" dedi.

"HÜKÜMET ÇOK ÇALIŞSIN BİZE VERSİN"

Konuşmasının devamında borçlanma meselesinin bunlarla bitmediği söyleyen Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB 2023 ve 2024 senelerinde toplam 20,5 milyar TL daha ilave net borçlanma planlıyor. 2022 senesi bütçesinde bir öncekine göre yüzde 51 artış öngörülüyor. Buna karşılık İBB'nin öz gelirlerindeki tahmini artış ise yüzde 21 olarak planlanmış. Merkezi bütçeden gelecek olan paya da yüzde 45 artış öngörülmüş. Bu yönetim demek istiyor ki; 'Ben seçimden önce İstanbul'un öz kaynaklarını yüzde 50 artıracağıma dair söz vermiştim. Onu beceremedim ama bütçeyi kağıt üstünde yüzde 51 artırdım. Kendim kaynak üretemeyince de kaynak üretme görevini hükümete verdim. Çünkü hükümet zaten çok çalışıyor. Ben kendilerine her konuda güveniyorum. Hükümet çok çalışsın ve yüzde 45 daha fazla kaynak üretsin ve bize versin. Biz ise tatil yapalım, kendimize köşk yapalım, keyfimize bakalım. Eğer yazdığımız miktarda bütçe gelmezse de önümüzdeki sene boyunca 'engelleniyoruz' diye bağırıp çağırırız' diyor.

Oysa işin gerçeği 2022 merkezi bütçe taslağında belediyelere ayrılacak paylar öngörülmüştür. Bu da bu seneye göre yaklaşık yüzde 19,5 civarında bir artıştır. Bunu kasıtlı olarak böyle yazarak kâğıt üzerinde bütçeyi yüzde 51 artırmış oluyorlar akılları sıra. Ve aylar geçip de bu paradan daha az miktarda para gelirse bütün borazanlarını toplayıp "Engelleniyoruz" yalanına sarılacaklar."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





