Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan F-35 açıklaması! Terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

"ATEŞKES İHLALLERİ AZALDI"

Bakan Akar, Suriye'deki gelişmelere dair ise şunları söyledi:

Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, PUTİN İLE YARIN GÖRÜŞECEK"

Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili de konuşan Akar, "Bu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesinden yanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek." dedi.