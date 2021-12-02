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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması! Terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan F-35 açıklaması! Terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarABD ile yaşanan F-35 sorunu ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Akar, ABD'den talep edilen 40 adet F-16 ile ilgili son durumu da aktardı. Terör örgütüne yönelik nokta operasyonlara değinen Akar, "Barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 gerilimine değindi, "Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk." dedi.

"İKİ GECE AYNI YERDE KALAMIYORLAR"
NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkin, "Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu, Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

F-35 MESAJI
Bakan Akar, F-35 konusuna ilişkin ise, "Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. F-16'ların ömrü tamamlandı. F-35 almamız engellendi.Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16 talebimizi ilettik. Heyetlerarası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

SINIR ÖNLEMLERİ
Sınır güvenliğini de ele alan Akar, "Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var. Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak'tan bu yana 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı." diye konuştu.

"ATEŞKES İHLALLERİ AZALDI"
Bakan Akar, Suriye'deki gelişmelere dair ise şunları söyledi:

Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, PUTİN İLE YARIN GÖRÜŞECEK"
Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili de konuşan Akar, "Bu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesinden yanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek." dedi.

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