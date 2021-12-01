Kış lastiği zorunlu mu, cezası var mı? 2021 Kış lastiği uygulaması hangi arabalar için geçerli?

'Kış lastiğinin trafiğe çıkan araçlarda yaygın kullanımı, kış aylarında tehlikeli ve çekilmeyecek hale gelen trafik çilesini de büyük ölçüde azaltacak ve trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlayacaktır. Uygulamanın başlamasına kısa süre kaldı, sürücüler kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalılar. Lastik, bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartlarından biridir.'