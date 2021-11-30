Son dakika | İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem! AFAD Kandilli son depremler
Son dakika haberi...AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir Urla açıklarında saat 07.00'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.