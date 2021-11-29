Son dakika: Malatya’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 23:04'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem bölgede paniğe neden oldu.