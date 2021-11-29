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Son dakika: Malatya'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Malatya’da deprem

Son dakika... AFAD, saat 23:04'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 23:04'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem bölgede paniğe neden oldu.

DEPREMİN ÜSSÜ

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