28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Van'da korkutan deprem! AFAD duyurdu (2021 SON DEPREMLER)

Son dakika: Van'da korkutan deprem! AFAD duyurdu (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Van’da korkutan deprem! AFAD duyurdu 2021 SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi; AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) sosyal medya hesabı üzerinden az önce paylaştığı mesajında Van merkezli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki Van'da yaşanan depremin büyüklüğü kaç? Merkez üssü neresi? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Tusba olduğunu açıkladı.

Öte yandan dün (27 Kasım 2021) Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde 11 dakika arayla iki deprem meydana gelmişti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (2021)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA