Son dakika: Van'da korkutan deprem! AFAD duyurdu (2021 SON DEPREMLER)
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Son dakika deprem haberi; AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) sosyal medya hesabı üzerinden az önce paylaştığı mesajında Van merkezli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki Van'da yaşanan depremin büyüklüğü kaç? Merkez üssü neresi? Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Tusba olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 28.11.2021, 22:13:28 TSİ
Enlem : 38.5740 N
Boylam : 43.1626 E
Derinlik : 16.70 km
Detay : https://t.co/RLr9vPA7f2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan dün (27 Kasım 2021) Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde 11 dakika arayla iki deprem meydana gelmişti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (2021)