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Adana Kozan'da korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Adana Kozan’da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre: Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre gece saat 02.05’te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Kozan Bucak mevkiinde 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.01 büyüklüğünde hafif şekilde ilçede hissedildi.

Deprem ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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