Şişli’de zehir tacirlerine şafak baskını! Çok sayıda gözaltılar var

Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona, özel harekat polisleri, yunus ekipleri ve çevik kuvvet polisleri destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler, saat 06.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'ne girdi. Uyuşturucu ile Mücadele polisleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Önceden belirlenen evlere girerek uyuşturucu araması yaptı. Çevik kuvvet ve yunus polisleri de mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltıların olduğu adreslerde aramalar devam ediyor.

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