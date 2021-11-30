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CHP lodosta ilk heykelleri korumaya aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2021
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CHP lodosta ilk heykelleri korumaya aldı

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde lodos etkisini sürdürüyor. Lodos nedeniyle en ağır hasar alan ilçelerin başında gelen Beylikdüzü'nde çatılar uçtu, dış cepheler zarar gördü. CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ise afetin bilançosunun artmasını önlemek yerine Atatürk silüetini korumaya aldı.

Atatürk Bulvarı, Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi'ne hakim noktada iki yıl önce düzenlenen çalışmada Beylikdüzü Belediyesi'nce Atatürk Silüeti yerleştirildi.

30 Ağustos 2020 tarihinde açılan 4.5 ton ağırlığında çelikten üretilen ve benzeri olmadığı belirtilen modern tasarımın, iki saatte bir 120 derecelik açıyla dönerek hem Atatürk Bulvarı hem Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi'nden hâkim bir görüntü oluşturması bağlandı.

FIRTINADAN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Atatürk Silüeti'nin dün başlayan fırtınadan etkilendiği ve sallanmaya başladığı görülünce Beylikdüzü Belediyesi tarafından iki iş makinesi gönderilerek sallanması ve şiddetli fırtınanın zarar vermesi önlendi.

Atatürk Siluetine kepçeli koruma yoldan geçenlerin de ilgisini çekti.

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