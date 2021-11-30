CHP lodosta ilk heykelleri korumaya aldı

30 Ağustos 2020 tarihinde açılan 4.5 ton ağırlığında çelikten üretilen ve benzeri olmadığı belirtilen modern tasarımın, iki saatte bir 120 derecelik açıyla dönerek hem Atatürk Bulvarı hem Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi'nden hâkim bir görüntü oluşturması bağlandı.