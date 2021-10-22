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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP'nin Sağlık Parkı'nı tartışıyor

CHP'li belediyeler, yönetimindeki şehirlere yaptığı heykellerle vatandaşın cebindeki parayı çarçur etmekle kalmıyor göz zevklerini de bozuyor. Son olarak Denizli'deki Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs pandemisinde yoğun emek sarfeden sağlık çalışanları için heykel dikti. Heykellerin kaldırılmasını talep eden Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:09
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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor

Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.

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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.

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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor

Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor

"BU OBJELERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.

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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor

Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, "2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz.