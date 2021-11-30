Saatlik İstanbul hava durumu 30 Kasım: Lodos ne zaman bitecek? İstanbul'da bu akşam fırtına var mı?
30 Kasım İstanbul hava durumu merak edilen konuların başında geliyor. Saatlik İstanbul hava durumu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Lodos ne zaman bitecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle sosyal yaşam etkilenmiş ve okullar tatil edilmişti. Fırtınanın bu akşam sürüp sürmeyeceği de merak ediliyor. Peki; İstanbul'da lodos ne zaman bitecek?
İstanbul hava durumu 30 Kasım saatlik! Lodos ne zaman bitecek? İstanbul'da bu akşam fırtına var mı? İstanbul genelinde devam eden lodos ve kötü hava şartlarının ne kadar süre daha devam edeceği merak ediliyor. İstanbul'da bu akşam fırtına olup olmayacağı sorusuna yanıt aranıyor. Kuvvetli lodos kendisini fırtına şeklinde gösterirken, dün akşam saatlerinde alınan kararla okullar tatil edilmişti. Peki, bu akşam fırtına devam edecek mi?
İSTANBUL HAVA DURUMU 30 KASIM!
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 21°C dolaylarında seyredecek. Havanın megakentte gün içerisinde genellikle parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Öte yandan İstanbul'da bugün de lodos bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 110 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Fırtınanın özellikle saat 12.00 - 18.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL LODOS NE ZAMAN BİTECEK?
Lodosun etkisini saat 18.00'den itibaren kaybetmesi bekleniyor.
MARMARA'DA YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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