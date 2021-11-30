30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2021
ABONE OL
Adana’da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, H.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık H.K, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

4 FETÖ şüphelisi tutuklandı 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
38 ilde FETÖ operasyonu 38 İLDE FETÖ OPERASYONU
TÜGVA karşı kumpasta FETÖ izi! TÜGVA KARŞI KUMPASTA FETÖ İZİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA