Millet İttifakı’nda adaylık için Abdullah Gül çalışması A Haber’de ortaya çıktı! Kim görevlendirildi?

ABDULLAH GÜL İÇİN BİR İSMİ GÖREVLENDİRDİLER

Bu arada bir son dakika haberi vereyim. Halk TV'den bir gazeteci Abdullah Gül'ün yeniden aday yapılması için partiler arası koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi. İsmini şimdi söylemeyeyim zaman içerisinde ortaya çıkacaktır.

Yani hala ortada bir seçim planı olmayan ama erken seçim, baskın seçim isteyen bir Millet İttifakı var. Alacakları oylar da ortada. Bununla iktidar olmaya heves edenler helalleşme diye yola çıkıp ilk cevabı da Kandil'den alıyor. Ne diyorlar "Özerklik verirseniz helalleşiriz" diyorlar.