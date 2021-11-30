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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2021
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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