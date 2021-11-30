Son dakika: Emniyet düğmeye bastı! 38 ilde FETÖ operasyonu

SINAV SORULARINA ALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması içerisinde olan aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 38 ilde gözaltı kararı verildi.