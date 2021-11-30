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Son dakika: Emniyet düğmeye bastı! 38 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Emniyet düğmeye bastı! 38 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.

SINAV SORULARINA ALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması içerisinde olan aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 38 ilde gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın 2009'da yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı ve soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA DA HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul merkezli 4 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 28'i yakalandı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 38 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 28'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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