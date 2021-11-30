Son dakika: Emniyet düğmeye bastı! 38 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında da gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.
SINAV SORULARINA ALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması içerisinde olan aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 38 ilde gözaltı kararı verildi.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın 2009'da yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı ve soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İSTANBUL'DA DA HAREKETE GEÇİLDİ
İstanbul merkezli 4 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 28'i yakalandı.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 38 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 28'ini yakaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fırtına ne zaman bitecek? İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya fırtına kaç gün sürecek? İstanbul günlük hava durumu!
- Yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa...
- 1 Aralık üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Sakarya üniversiteler tatil mi?
- Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama kura sonuçları belli oldu mu?
- Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Açıklama geldi...
- PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı! Tatil haberleri geliyor! 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
- Yarın motosiklet kullanmak yasak mı? 30 Kasım'da martı, scooter ve bisiklet kullanmak yasaklandı mı?
- Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...
- Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...
- 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...
- 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...