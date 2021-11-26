Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 28 Şubat generallerini sahiplendi

"HERKES BU NOKTADAN HAREKET ETMELİ"

28 Şubat ile ilgili söylüyorum bunu. Biz onu yaşadık gördük, bizi rencide etti ama ben hakikaten bu noktada böyle bir tavrın içindeyim. Helalleşme anlamına gelir mi gelmez mi bilemem ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder. Bir hata varsa bir yanlış varsa burada helallik dilemek, toplumdaki iç barışşın en kolay yönden sağlanması manasına gelir. "





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN