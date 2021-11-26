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Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 28 Şubat generallerini sahiplendi

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 28 Şubat generallerini sahiplendi

28 Şubat'ın en büyük mağduru Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamaları ile tepki çekti. Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat'ın darbeci komutanlarına kol kanat gerdi, "Türk ordusunun üst seviyelerine gelmiş komutanlarının cezalandırılmasını içime sindiremiyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda 28 Şubat'ın darbeci komutanlarına sahip çıktı. 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarından Necmettin Erbakan'ın kurduğu partide Genel Başkanlık yapan Karamollaoğlu'nun sözlerine tepki yağdı.

28 ŞUBATÇI KOMUTANLARA SAHİP ÇIKTI
Karamollaoğlu, Türk ordusunun en üst seviyelerinde görev alan komutanların bu şekilde cezalandırılmalarını içine sindiremediğini söyledi.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİL"
Karamollaoğlu şu şekilde konuştu:

"Bir yerde rastladım, nerede olduğunu hatırlayamıyorum. 28 Şubat'la ilgili yatmış çıkmış bir albayın görüşleri vardı. Ben mesela şahsen ordunun en üst kademesinin bu noktaya düşmesine gönlüm razı değil.

"HELALLEŞMEK MÜMKÜN"
Bunlar olmaz. Herkes kendi yönünden örnekler verirse helalleşmek mümkün. Ben diyorum ki helalleşmek bu noktada ben ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum.

"HERKES BU NOKTADAN HAREKET ETMELİ"
28 Şubat ile ilgili söylüyorum bunu. Biz onu yaşadık gördük, bizi rencide etti ama ben hakikaten bu noktada böyle bir tavrın içindeyim. Helalleşme anlamına gelir mi gelmez mi bilemem ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder. Bir hata varsa bir yanlış varsa burada helallik dilemek, toplumdaki iç barışşın en kolay yönden sağlanması manasına gelir. "

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