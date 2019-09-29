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Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! Etkinliği terk etmek zorunda kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA HEMŞEHRİLERİNDEN PROTESTO!

Bu yıl 'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günlerine siyasi bir damgasını vurdu. Genel Başkanı , protesto edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.

Genel Başkanı 'nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak etti. "Hainler dışarı" şeklinde sloganlar atılırken, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı.

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Karamollaoğlu konuşmasında, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz" dedi.

Karamollaoğlu, tepkiler devam edince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.

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