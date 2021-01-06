07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Temel Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki DHKP-C Marşlı LGBT bayraklı eyleme destek

Temel Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki DHKP-C Marşlı LGBT bayraklı eyleme destek

ve 'nin siyasi ortağı Genel Başkanı , terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı ve LGBT paçavralarının sallandığı ’ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterileri sorması üzerine, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun şiddete dönüşmesi mantıksızdır. Emniyet güçlerinin de orantısız güç kullanma gibi yola başvurmaları tasvip edilemez" yanıtını vererek, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı eylemlere destek verdi.

LGBT BAYRAKLARIYLA GEZDİLER

CHP, HDP ve yoldaşlarının Boğaziçi provokasyonunun arkasındaki gerçekler tek tek ifşa oluyor. Gözaltına alınması CHP'liler tarafından eleştirilen Zeynel Çuhadar'ın, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü paçavraları önünde pozlar verdiği ve "Bütün polisler katildir" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmış; bazı isimlerin terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu açıklanmıştı. CHP'nin ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP, terör propagandası yapan öğrencilere "Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız" açıklamasıyla sahip çıktı. Öte yandan üniversite içerisinde bir grup sapkın LGBT bayraklarıyla dans ederek eylem yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde LGBT bayraklı protesto BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE LGBT BAYRAKLI PROTESTO

DHKP-C MARŞIYLA EYLEM YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasının ardından CHP, HDP ve FETÖ, Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir grup daha da ileri gidip öğrencileri meydana çağırdı. CHP ve HDP'nin provokasyonunda DHKP-C'nin de propagandası yapıldı.

Boğaziçi provokasyonunda DHKP-C marşı! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA DHKP-C MARŞI!

Boğaziçi Üniversitesinde neler oluyor? Yaşananların perde arkasında kimler var? BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLUYOR? YAŞANANLARIN PERDE ARKASINDA KİMLER VAR?
HDP ve CHPnin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek verdi HDP VE CHP'NİN TERÖRİSTLERİ ÖRGÜTLEYEREK BAŞLATTIĞI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINA DESTEK VERDİ
Son dakika: Bahçeliden İlker Başbuğ ve Boğaziçi Üniversitesi tepkisi! SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN İLKER BAŞBUĞ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEPKİSİ!
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili flaş gelişme SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAPISINA KELEPÇE TAKILMASI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA