Temel Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki DHKP-C Marşlı LGBT bayraklı eyleme destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterileri sorması üzerine, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun şiddete dönüşmesi mantıksızdır. Emniyet güçlerinin de orantısız güç kullanma gibi yola başvurmaları tasvip edilemez" yanıtını vererek, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı eylemlere destek verdi.

LGBT BAYRAKLARIYLA GEZDİLER

CHP, HDP ve yoldaşlarının Boğaziçi provokasyonunun arkasındaki gerçekler tek tek ifşa oluyor. Gözaltına alınması CHP'liler tarafından eleştirilen Zeynel Çuhadar'ın, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü paçavraları önünde pozlar verdiği ve "Bütün polisler katildir" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmış; bazı isimlerin terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu açıklanmıştı. CHP'nin ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP, terör propagandası yapan öğrencilere "Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız" açıklamasıyla sahip çıktı. Öte yandan üniversite içerisinde bir grup sapkın LGBT bayraklarıyla dans ederek eylem yaptı.

DHKP-C MARŞIYLA EYLEM YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasının ardından CHP, HDP ve FETÖ, Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir grup daha da ileri gidip öğrencileri meydana çağırdı. CHP ve HDP'nin provokasyonunda DHKP-C'nin de propagandası yapıldı.